Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Yayınlanma: 31.12.2023 - 18:07

Güncelleme: 31.12.2023 - 18:10

Nuri Şahin ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi:

Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

?? Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi:



Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.#BitexenAntalyaspor pic.twitter.com/nZYh6M0HAk — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) December 31, 2023

İDMANA ÇIKACAK

Öte yandan tecrübeli teknik adamın, salı günü Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.