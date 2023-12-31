Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Uzun süre Beşiktaş ile adı anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 18:07
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu
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Nuri Şahin ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:  

"Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi:

Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

 

İDMANA ÇIKACAK

Öte yandan tecrübeli teknik adamın, salı günü Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.


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