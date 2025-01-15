Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, adı Beşiktaş ile anılan Rey Manaj ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Rey Manaj'ın transfer ihtimali hakkında konuştu.
'PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ'
Trabzonspor'un da sezona istediği gibi başlayamadığını ancak güçlü kadroya sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Trabzon her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Biz hem analizlerde hem antrenmanlarda iyi hazırlanacağız. İnşallah orada da futbolumuzu geliştirerek, iyi mücadele ile puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.
Sivasspor'da göreve geldiği günden beri üzerine koyarak devam etmeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısına başlıyoruz, her hafta her maç çok önemli. Bir an önce tehlikeli bölgeden çıkmak için bir seriye ihtiyacımız var. İnşallah, Trabzon'dan iyi bir sonuçla dönüp, devamında sürekli üzerine koyarak tehlikeli bölgeden uzaklaşırız" diye konuştu.
Ömer Erdoğan
KEITA BALDE SÖZLERİ
Keita Balde'nin sözleşmesinin feshedildiği ve Queensy Menig'in kadro dışı bırakılmadığı bilgilerini veren Erdoğan, transfer çalışmaları kapsamında Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi kadroya kattıklarını anımsatarak "1 veya 2 oyuncuyu daha aramıza katmak istediğimizi iletmiştim. Onunla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var hatta görüşmelerimiz var. Bu bir süreç çünkü oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
REY MANAJ İDDİALARINA YANIT
Beşiktaş'ın golcü oyuncu Rey Manaj'a ilgisinin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Sözleşmesini uzattık ve bizimle devam edecekmiş gibi hareket ediyoruz. Resmi teklif geldiğini duymadım. O süreci de takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
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