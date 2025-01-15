Beşiktaş'ta teknik direktör için sürpriz aday!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın teknik direktör listesinde sürpriz bir ismin yer aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör için sürpriz aday!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:51

Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt alan ve sonrasında yabancı teknik direktör adaylarına yönelen Beşiktaş'ta görüşmeler devam ediyor.

Siyah-beyazlıların listesinde birçok aday yer alsa da henüz bu isimlerden biriyle anlaşma sağlanamadı.

İKİ İSME YOĞUNLAŞILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın görüşmelerde iki isme yoğunlaştı. 

Haberde bu isimlerin Roger Schmidt ve Niko Kovac olduğu, Schmidt'in maliyetinin yüksek olmasına rağmen Serdal Adalı'nın listesinde ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Niko Kovac'da ise ekonomik bir sorun olmadığı ancak ailesinin ikna edilmesinin gerektiği kaydedildi.

Gündeme gelen son ismin Rudi Garcia olduğu ve 60 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğu aktarıldı. Garcia son olarak İtalya Serie A ekibi Napoli'de görev yaptı.

Garcia daha önce Napoli, Al-Nassr, Lyon, Marsilya, Roma, Lille, Dijon ve St. Etienne'de çalıştı.


Etiketler: #Rudi Garcia #beşiktaş #serdal adalı

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