Beşiktaşlı oyuncuya şok tehdit: 'Ne olacağını göreceksin'

Yayınlanma: 10.12.2023 - 22:17

Güncelleme: 10.12.2023 - 22:20

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Eric Bailly için İngiltere'den flaş bir iddia gündeme geldi.

Mirror'da yer alan habere göre, Bailly'nin kendisine borcu olduğunu iddia eden bir menajerin, 29 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe derbisi sırasında tehdit mesajları yolladığı belirtildi.

"SENİ LANETLEYECEĞİM"

Haberin detayında menajerin, Fenerbahçe derbisi sırasında Bailly için önce "Seni lanetleyeceğim" şeklinde mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Bailly'nin Fenerbahçe'nin kazandığı ikinci penaltıya sebebiyet vermesinin ardından ise menajerin bu kez, "Lanetimin sane ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen bir erkek değilsin. Sen büyük bir bir Mickey Mouse'sun!" ifadelerini yazdığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A DA BİLDİRİLDİ

Söz konusu menajerin, Bailly'yi "Adam göndermekle tehdit" ettiği ve durumun Beşiktaş Kulübü'ne bildirildiği belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün de konuyu polise taşıyacağı vurgulandı.

"DAVA AÇACAĞIM"

Mirror'da yer alan haberde ayrıca menajerin, Bailly'ye gönderdiği bazı mesajlara da yer verildi.

Mesajlardan biri şu şekilde:

"Beni kendi ülkemde be....ne izin vermeyeceğim. Sana karşı bir dolandırıcılık davası açtığımda ne olacağını göreceksin"

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA!

Öte yandan Eric Bailly'nin menajeri olan Severin Bohui ise 29 yaşındaki futbolcunun transferinde anlaşmaya kendisinden başka kimsenin dahil olmadığını söyledi.

Bohui, "Ona tehditler ve mesajlar göndermeyi, şantajı bırakmadı. Eric'in kendisine borcu olduğunu ima ediyor çünkü Eric'in Beşiktaş'a transferinde aracılık yapanlardan biriydi. Bu nedenle Eric ona biraz para ödemeli" dedi.

"GÜVENLİK SORUNU"

Bohui, açıklamalarını, "Eric'e bu adamla herhangi bir aracılık sözleşmesi imzalayıp imzalamadığını sordum, hayır dedi. Kulübe de bu adamı tanıyıp tanımadıkların, Eric'le kendileri adına konuşmasını isteyip istemediklerini sordum, hayır dediler. Menajerlerin anlaşmalara burnunu sokmaya çalıştığı aynı eski hikaye. Kesin olan bir şey varki bu adam Eric'i taciz etmeyi bırakmadı. Hatta Fenerbahçe maçında sonra bile ona mesaj gönderdi. Eric'i adam göndermekle tehdit ediyor. Bu yüzden onu engellemenin sorunu çözeceğini sanmıyoum. Bu FIFA'dan ziyade bir güvenlik sorunu" diye tamamladı.