Beşiktaş, Down sendromlu çocukları ağırladı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 22:25

Güncelleme: 10.05.2023 - 22:25

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale maç ve dar alanda yapılan taktiksel maç ile tamamlandı. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Sabah FC ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. Karşılaşma cumartesi günü saat 17.00'de Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR ANTRENMANI İZLEDİ

Down sendromlu çocuklar, Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanı ziyaret etti. Teknik Direktör Şenol Güneş ile oyuncular antrenmanın sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.