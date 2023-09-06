Adı birçok kulüp ile anılıyordu: Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:59

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:59

Transfer döneminde Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için gelen teklifleri reddeden Galatasaray'ın, 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatacağı ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak.

MAAŞI ARTACAK

Habere göre imzalanacak yeni sözleşmeyle birlikte Danimarkalı stoperin maaşında da ciddi bir artış olacak.

Yaz transfer döneminde ismi Sevilla ve Fiorentina ile ciddi şekilde anılan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte kalmıştı. 2021-2022 sezonunun başında Galatasaray'a gelen Nelsson'un sözleşmesi 2025-2026 sezonun sonunda bitiyordu.

7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 88 resmi maçta 2 gol kaydederken 1 de asist yaptı. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.