Adı Fenerbahçe Beko ile anılan Dimitris Itoudis kararını açıkladı

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun takımın başına getireceği iddia edilen Yunan koç Dimitris Itoudis, Rus kulübü CSKA Moskova'ya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 18:15
Adı Fenerbahçe Beko ile anılan Dimitris Itoudis kararını açıkladı
Abone Ol google-news

CSKA Moskova'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi.

Gelecek sezon için adı Fenerbahçe Beko ile anılan tecrübeli çalıştırıcı, Rus kulübüyle yollarının ayrıldığını açıkladı.

VTB final serisinde Zenit'e kaybeden Itoudis, maçın ardından bir veda konuşması yaptı. Yeni sezonda CSKA Moskova'da görev almayacağını belirten Yunan başantrenör, kulübün bulunduğu durumdan çıkacağını vurguladı.

Final serisini 3-1 önde götüren CSKA Moskova, Zenit'e 4-3 kaybetti ve 9 yıllık şampiyonluk serisi sona erdi.

ITOUDIS FİNAL SERİSİNİ BEKLİYOR

Panathinaikos'ta 13 yıl Zejlko Obradovic'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Itoudis, 2013-2014 sezonunda Banvit'i çalıştırmış ardından CSKA Moskova'ya adım atmıştı.

51 yaşındaki çalıştırıcının, ING Basketbol Süper Ligi final serisinin ardından Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.


CSKA Moskova ING Basketbol Süper Ligi fenerbahçe beko dimitris itoudis

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler