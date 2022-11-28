Adı Fenerbahçe Beko ile anılıyordu: Dallas Mavericks'te Facundo Campazzo ile yollar ayrıldı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 22:58

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, Facundo Campazzo'nun serbest bırakıldığını açıkladı.

Dallas Mavericks ile 18 Ekim'de anlaşan 31 yaşındaki basketbolcu, çıktığı 8 maçta, 10 sayı, 9 asist ve 6 top çalma ortamaları ile oynadı.

Campazzo'nun adı kısa bir süre önce Fenerbahçe Beko ile anılmıştı.