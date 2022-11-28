Adı Fenerbahçe Beko ile anılıyordu: Dallas Mavericks'te Facundo Campazzo ile yollar ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks, adı transferde Fenerbahçe Beko ile anılan Arjantinli basketbolcu Facundo Campazzo'nun serbest kaldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 22:58
Adı Fenerbahçe Beko ile anılıyordu: Dallas Mavericks'te Facundo Campazzo ile yollar ayrıldı
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NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, Facundo Campazzo'nun serbest bırakıldığını açıkladı.

Dallas Mavericks ile 18 Ekim'de anlaşan 31 yaşındaki basketbolcu, çıktığı 8 maçta, 10 sayı, 9 asist ve 6 top çalma ortamaları ile oynadı.

Campazzo'nun adı kısa bir süre önce Fenerbahçe Beko ile anılmıştı.


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