Adı Fenerbahçe ile anılan Cedric Bakambu'nun yeni adresi Yunanistan oldu!

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Kongolu futbolcu Cedric Bakambu, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 17:47
Adı Fenerbahçe ile anılan Cedric Bakambu'nun yeni adresi Yunanistan oldu!
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Cedric Bakambu'nun yeni durağı Yunanistan oldu.

Olympiakos, Marsilya'dan Kongolu golcüyü transfer ettiğini açıkladı. Yunan temsilcisinin açıklamasında sözleşmesinin süresine dair bir açıklama yer almadı.

Bakambu, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da forma giymişti.


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