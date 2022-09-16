Adı Fenerbahçe ile anılan Cedric Bakambu'nun yeni adresi Yunanistan oldu!
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Kongolu futbolcu Cedric Bakambu, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.
Cedric Bakambu'nun yeni durağı Yunanistan oldu.
Olympiakos, Marsilya'dan Kongolu golcüyü transfer ettiğini açıkladı. Yunan temsilcisinin açıklamasında sözleşmesinin süresine dair bir açıklama yer almadı.
Bakambu, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da forma giymişti.
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