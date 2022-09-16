Rıdvan Dilmen: "18 milyon Euro Fenerbahçe'ye hayırlı olsun"

16 Eylül 2022 Cuma, 13:36

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dinamo Kiev'in kaybetmesinin ardından Fenerbahçe'nin gruptan çıkacağını ima eden Dilmen, UEFA'nın verdiği primi vurgulayarak "18 milyon Euro hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AVRUPA GELİRLERİ GÜNDEM OLDU

Rıdvan Dilmen'in 18 milyon Euro çıkışının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon dağıtılacak para ödülleri merak konusu oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunda verilecek para ödülleri:

Turnuvaya Katılım Ödülü: 3.63 milyon euro

Galibiyet Ödülü: 630 bin euro

Beraberlik Ödülü: 210 bin euro

Grup Birinciliği Ödülü: 1.1 milyon euro

Grup İkinciliği Ödülü: 550 bin euro

Son 16 Turu Ödülü: 1.2 milyon euro

Çeyrek Final Ödülü: 1.8 milyon euro

Yarı Final Ödülü: 2.8 milyon euro

Final Ödülü: 4.6 milyon euro

Şampiyonluk Ödülü: 4 milyon euro