Fenerbahçe milli araya lider girdi: Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın golünü Bright Osayi-Samuel kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 60. dakikada Osayi Samuel kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 9'a çıkardı ve milli araya lider girdi. Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.
Ara sonrası Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Sivasspor'a konuk olacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!
- Danışman krizine ilk açıklama!
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası
- Ceylan Ertem’den Serdar Ortaç projesine sert sözler!