Fenerbahçe milli araya lider girdi: Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın golünü Bright Osayi-Samuel kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 20:49
Fenerbahçe milli araya lider girdi: Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 60. dakikada Osayi Samuel kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 9'a çıkardı ve milli araya lider girdi. Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

Ara sonrası Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Sivasspor'a konuk olacak.


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