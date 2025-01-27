Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Yeni adresi belli oluyor!
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın, transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Fransız futbolcu Axel Disasi'yi kadrosuna katmak için oyuncu ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.
İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Axel Disasi'nin yeni takımı belli oluyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Chelsea'nin Fransız futbolcusu Axel Disasi ile anlaşma sağladı.
KULÜPLERİN ANLAŞMASI AN MESELESİ
Aston Villa'nın Disasi transferinde sadece kulüplerin anlaşması bekleniyor.
Bu sezon Chelsea formasıyla 17 maça çıkan 26 yaşındaki savunmacı, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Axel Disasi #Aston Villa #galatasaray #fenerbahçe
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