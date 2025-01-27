Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Yeni adresi belli oluyor!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 19:47

Güncelleme: 27.01.2025 - 19:47

İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Axel Disasi'nin yeni takımı belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Chelsea'nin Fransız futbolcusu Axel Disasi ile anlaşma sağladı.

KULÜPLERİN ANLAŞMASI AN MESELESİ

Aston Villa'nın Disasi transferinde sadece kulüplerin anlaşması bekleniyor.

Bu sezon Chelsea formasıyla 17 maça çıkan 26 yaşındaki savunmacı, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.