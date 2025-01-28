Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı: Talisca Fenerbahce’de

Fenerbahçe uzun süredir uğraş verdiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertli kulüp, Brezilyalı hücum oyuncusuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı: Talisca Fenerbahce’de
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Hilmi Türkay
Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

30 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetti. Talisca’nın, 1 aydır temaslarda bulunduğu kulübü Al Nassr’dan alacaklarının önemli bir bölümünü tahsil ettiği ve ardından Fenerbahçe’ye imza attığı bildirildi. 

Sarı-Lacivertli yönetimin, Brezilyalı yıldızın yarım sezonluk alacağını ödeyeceği, gelecek yıl için de 10 milyon Avro’ya yakın bir maaş vereceği kaydedildi. 

Geçmişte Beşiktaş forması giyen Talisca sosyal medya hesabından “İkinci evin görkemi birincisinden daha büyük olacak” mesajını paylaştı.


Etiketler: #fenerbahçe #anderson talisca

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