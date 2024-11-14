Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Al Nassr'dan Anderson Talisca için transfer açıklaması!
Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca için açıklama yaptı.
Sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak istediği öne sürülüyor.
TALISCA İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin Talisca transferi için bir süredir Al Nassr ile temas halinde olduğu iddia edilirken, konuyla ilgili Suudi Arabistan cephesinden açıklama geldi.
Al-Midan Sports'un haberine göre Al Nassr yetkilileri, Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
HERHANGİ BİR TEKLİF YOK
Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, Talisca'nın yoluna Al Nassr'da devam edeceğini bildirdi.
Al Nassr ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gollük skor katkısı verdi.
Etiketler: #anderson talisca #al nassr #fenerbahçe #transfer
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