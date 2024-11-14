Fenerbahçeli Devon Hall ameliyat oldu

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Devon Hall'un ameliyat olduğu açıklandı.

Fenerbahçeli Devon Hall ameliyat oldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 18:11

Fenerbahçe Beko forması giyen Devon Hall, ameliyat oldu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Hall için yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Bekomuzun değerli oyuncusu Devon Hall sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, aramıza en kısa sürede döneceğine inanıyoruz…" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki basketbolcunun ameliyatı sonrası 3 ay formasından uzak kalması bekleniyor.


Etiketler: #Devon Hall #fenerbahçe beko #ameliyat

İlgili Haberler

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk Oosterwolde gelişmesi!

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk Oosterwolde gelişmesi!
Fenerbahçe Medicana'dan CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki!

Fenerbahçe Medicana'dan CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki!
Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı: Arnavutluk'tan Rey Manaj kararı!

Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı: Arnavutluk'tan Rey Manaj kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler