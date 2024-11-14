Fenerbahçeli Devon Hall ameliyat oldu
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Devon Hall'un ameliyat olduğu açıklandı.
Fenerbahçe Beko forması giyen Devon Hall, ameliyat oldu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Hall için yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Bekomuzun değerli oyuncusu Devon Hall sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, aramıza en kısa sürede döneceğine inanıyoruz…" ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki basketbolcunun ameliyatı sonrası 3 ay formasından uzak kalması bekleniyor.
Etiketler: #Devon Hall #fenerbahçe beko #ameliyat
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