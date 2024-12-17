Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Al-Nassr'dan Anderson Talisca kararı!
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr, ara transfer döneminde forvet transfer etmek istediği bu nedenle Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın ayrılığına izin vereceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Anderson Talisca'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir.
FENERBAHÇE'NİN TEMASLARI SÜRÜYOR
Rudy Galetti'nin haberine göre; Al-Nassr ara transfer döneminde hücum hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Suudi Arabistan ekibi bu nedenle Anderson Talisca'yla yollarını ayırabilir.
Talisca'nın yerine benzer rolde veya birinci santrfor olabilecek bir ismin transfer edilmesinin düşünüldüğü ifade edildi.
Haberde, Fenerbahçe'nin transfer için çalışmalarını sürdürdüğü ve ilerleyen günlerde yeni bir görüşme olacağı aktarıldı.
Al-Nassr'a 2021 yılında imza atan Talisca'nın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bu sezon 19 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu sekiz kez ağları havalandırdı.
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