Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e Bundesliga kancası
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in transferde adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgilendiği kaydedildi.
2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın tarihi başarısında oldukça etkili bir performans sergileyen Dominik Livakovic'e Bayern Münih talip oldu.
Sky Sports'ta yer alan habere göre;sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti.
Bundesliga devinin, Dominik Livakovic'in menajeriyle iletişime geçtiği kaydedildi.
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