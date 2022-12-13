Eski Beşiktaşlı futbolcu Daniel Pancu, tarihi Fenerbahçe maçını anlattı

13 Aralık 2022 Salı, 18:56

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu, Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

Daniel Pancu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 17 Nisan 2005'te yendiği maçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mücadelede Cordoba'nın kırmızı kart görmesiyle son bölümde kaleye geçen Rumen futbolcu, gösterdiği performansla zaferin mimarlarından olmuştu.

"SADECE PENALTIDAN GOL YEDİM"

Pancu, derbi ile ilgili "Fenerbahçe ile oynanan maç, Beşiktaş için pastanın üzerindeki krema oldu. O maçla kesinlikle tarihe geçtim. (1 Pancu Kadıköy Panteri formalardan) 1 milyon forma satıldı. Çünkü Puma ile sözleşmelerini bitiriyorlardı ve stokta çok fazla vardı. Ve eğer bir tişört 50-60 dolarsa, 10-15'e verdiler. Galibiyetin etkisi de o kadar büyük oldu ki hepsi satıldı" ifadelerini kullandı.

Rumen yıldız marketlerde heykellerinin de satıldığını belirtirken, "Kaleye geçmek benim için çok özel değildi belki ama taraftar için çok anlamlı oldu. Kurtardığım toplar var. Sadece penaltıdan gol yedim. 10 kişi onları 4-3 yendik. Maçtan sonra yaşananlar muazzamdı. Marketlerde heykelciklerimi bile bulurdum. Beşiktaş için önemli bir oyuncuydum" dedi.