Westerlo'ya transfer olan Muhammed Gümüşkaya'dan Fenerbahçe itirafı
Belçika ekibi Westerlo'nun genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, "Gönül Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmek isterdi ama kısmet olmadı. Avrupa'da devam ediyorum ve kendimi geliştirerek Avrupa'da devam etmek istiyorum" dedi.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek turizm bölgesinde kamp yapan Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo'da takımın Türk oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, açıklamalarda bulundu.
Westerlo'ya transferini ve kamp ortamını değerlendiren Gümüşkaya, "4-5 ay oldu. Kısa da olsa burada hasret gideriyoruz. Tabii ki burada olduğumuz için mutluyuz, kısa bir zamanımız kaldı. Belçika'ya döneceğiz. Kamp ortamı şahane. Yemekler ve kamp olanakları çok güzel. Çok yoğun antrenman yapıyoruz. Bir antrenmanda 13-14 kilometrelere çıkıyoruz. Güzel hazırlanıyoruz ve ligde de iyi gidiyoruz. Avrupa'da oynamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
"GÖNÜL FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYIP AVRUPA'YA GİTMEK İSTERDİ"
Avrupa hayalinin hep olduğunu ve kariyerinin de böyle başladığını söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Yolum Avrupa'ya düşecekti çünkü Avrupa'da oynamak istiyordum. Gönül Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayıp, Avrupa'ya gitmek isterdi ama kısmet olmadı. Avrupa'da devam ediyorum. Kendimi geliştirerek Avrupa'da devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
"TRANSFERİM ZORLU VE UZUN BİR SÜREÇTİ"
Transfer sürecini de değerlendiren Gümüşkaya, "Zorlu ve uzun bir süreçti. Gönül Fenerbahçe'de oynamak isterdi ancak oynama sürem azdı. Hasan Çetinkaya bu süreçte çok uğraştı. Sonrasında da buraya geldik" açıklamasında bulundu.
"HAYALİM MİLLİ TAKIM FORMASI"
A Milli Takım forması hedefinden de bahseden hücum oyuncusu, "Alt yaş gruplarında milli formayı giydim ama her Türk futbolcu gibi hayalim A Milli Takım forması giymek" dedi.
"İSPANYA'YA TRANSFER OLMAK İSTİYORUM"
Önceliğini gelişimine verdiğini söyleyen Gümüşkaya, "4 senelik bir sözleşme imzaladık. Kendimi geliştirerek futbolumu ve mental anlamda kendimi geliştirerek İspanya'ya transfer olmak istiyorum" dedi..
"BÜYÜK BİR FENERBAHÇELİYİM"
Sarı-lacivertli taraftarlara da sevgisini ileten Gümüşkaya, "Hepsine çok teşekkür ederim. Doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Sokakta futbol oynarken de Fenerbahçe forması giyiyordum. A takım forması da giydiğim için çok gururluyum. Şu an Fenerbahçe forması giymiyorum ama büyük bir Fenerbahçeliyim" ifadelerini kullandı.
Yeniden Fenerbahçe forması giyer misin sorusuna da Gümüşkaya, "İnşallah" cevabını verdi.
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