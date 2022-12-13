Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı yenildi
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekip Olympiakos'a 94-67 mağlup oldu.
THY EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler sahadan 94-67 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe bu skorla THY EuroLeague'de 3. mağlubiyetini aldı.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Damir Javor (Slovenya)
Olympiakos: Walkup 6, Canaan 6, Fall 11, Papanikolaou 6, Vezenkov 21, Lountzis 2, Larentzakis 12, Papas 2, Sloukas 8, Bolomboy 6, Peters 12, McKissic 2
Fenerbahçe Beko: Edwards 13, Hayes-Davis 3, Jekiri, Booker 6, Calathes 10, Metecan Birsen 5, Şehmus Hazer 5, İsmet Akpınar 11, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 3, Guduric 9
1. Periyot: 31-11
Devre: 58-31
3. Periyot: 74-51
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