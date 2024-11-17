Fenerbahçe Medicana, set vermeden kazandı
Fenerbahçe Medicana,TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti ve 8. lig maçında 4. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 4. galibiyetini elde ederken, TÜRŞAD ise 6. kez kaybetti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Medicana: Karyagin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Samet Baltacı, Dryzyzga (Caner Dengin, Burak Güngör, Mert Cuci)
TÜRŞAD: Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Valezquez, Vefa Yılmaz (Burak Mert, Burak Topçu, Çağlar Aksoy, Taha Erden, Alpaslan Koç, Kadir Bircan)
Setler: 25-12, 25-17, 25-19
Süre: 65 dakika (20, 23, 22)
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