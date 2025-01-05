Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri: 'Bunu yaptığım için pişman olmadım'

Teknik direktör Emre Belözoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "Bugünlere gelmemde en büyük pay sahibi Galatasaray'dır. Bunu söylediğimde Fenerbahçe taraftarı tarafından hayıflandım. Bunu yine çekinmeden söyleyeceğim" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri: 'Bunu yaptığım için pişman olmadım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 11:18

Teknik direktör Emre Belözoğlu, HT Spor'a konuştu. Genç çalıştırıcı, futbolculuk döneminde formasını giydiği Galatasaray ve Fenerbahçe'ye değindi.

Bugünlere gelmesinde en büyük payın Galatasaray'a ait olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, "Futbol hep hayatımın merkezindeydi. Çocukluğumda tuttuğum takım Fenerbahçe'ydi. Bugünlere gelmemde en büyük pay sahibi Galatasaray'dır. Bunu söylediğimde Fenerbahçe taraftarı tarafından hayıflandım. Bunu yine çekinmeden söyleyeceğim" dedi.

Galatasaray'da oynadığı için pişman olmadığını aktaran Belözoğlu, "Çocukluğumda o formayı giydiğim ve büyük futbolcuların ismini sayarken Fenerbahçeliydim. Bu meydan okumayı yapmak istedim. Bunu yaptığım için pişman olmadım. İnsanların üzüldüğünü gördüm, onların yerine kendimi de koydum ve empati yaptım. 'Keşke gitmeseydin' diyenler, 'Gitsen de biz seni kabul ediyoruz' diyenler var sokakta. Ben terimin son damlasına kadar orada da oynadım" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE HİÇBİR ZAMAN HAYIR DEMEDİM"

Fenerbahçe'ye kırgınlığı olmadığını söyleyen Emre Belözoğlu, "Hiçbir zaman Fenerbahçe'ye, taraftara, camiaya karşı soğukluk yaşamam" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım" diyen Belözoğlu, "Fenerbahçe'ye hiçbir zaman 'hayır' demedim. Fenerbahçe beni ne zaman isterse, hangi koşulda olursa olsun cevabım her zaman 'evet' olur. Ben Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. Buna formayı giydiğim o gün karar verdim" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #emre belözoğlu #fenerbahçe #galatasaray

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