Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e 5. transfer!

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe forması giyen 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 15:58
Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e 5. transfer!
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TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük; Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir, Yiğit Fidan ve Marius Tresor Doh'un ardından Fenerbahçe'den Arda İbrahim Akgün'ü de renklerine bağladı.

BALIKESİRSPOR'DAN TRANSFER ETMİŞTİ

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol A Takımı'ndan 17 yaşındaki Arda Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Arda İbrahim Akgün'ü yaklaşık 2 hafta önce Balıkesirspor'dan transfer etmiş ve genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.


Etiketler: #Arda İbrahim Akgün #Fatih Karagümrük #fenerbahçe #transfer

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