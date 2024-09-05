Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: 5 isim listede yer almadı!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasında kullanacağı kadroyu bildirdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda; Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,
Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
Etiketler: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #uefa #kadro
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