Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: 5 isim listede yer almadı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasında kullanacağı kadroyu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 16:48
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: 5 isim listede yer almadı!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda; Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin


Etiketler: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #uefa #kadro

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