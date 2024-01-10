Manchester United'ın yıldızından Fenerbahçe kararı!
Adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial'ın, Manchester United'daki geleceğiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi.
Manchester United forması giyen ve takımdan ayrılabileceği haberleri çıkan Anthony Martial son kararını verdi.
TAKIMDA KALMA KARARI
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fransız yıldızın, Fenerbahçe, Marsilya ve bazı Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisine rağmen sezonu Manchester United'da tamamlamak istediği aktarıldı.
Martial'ın takımda kalmak ve forma için savaşmak istediği vurgulandı.
28 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak Martial'in kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor. Sky Sports'taki haberde, mevcut durumda Manchester United'ın bu opsiyon maddesinin kullanmasının beklenmediği ve yıldız futbolcunun sezon sonunda bonservissiz olarak takımdan ayrılabileceğinin altı çizildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Manchester United'da bu sezon 19 maçta süre bulan Martial, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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