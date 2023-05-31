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Fransız futbolcu Anthony Martial'den Manchester United'a kötü haber

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester City ile karşılaşacak Manchester United'da, Fransız futbolcu Anthony Martial'den kötü haber geldi.

AA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:41
Fransız futbolcu Anthony Martial'den Manchester United'a kötü haber
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sakatlanan Anthony Martial, Federasyon Kupası finalinde Manchester City karşısında forma giyemeyecek.

Manchester United Kulübü'nden yapılan açıklamada, ligin son haftasında 2-1 kazanılan Fulham maçında sakatlanan 27 yaşındaki oyuncunun, diz kaslarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Anthony Martial

FA CUP FİNALİNDE YOK

Bu sezon birçok kez sakatlık sorunuyla mücadele eden Fransız oyuncu, Manchester United ile Manchester City arasında 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak İngiltere Federasyon Kupası finalinde yer alamayacak. Manchester United'da Martial'ın yanı sıra Marcel Sabitzer, Donny van de Beek ve Lisandro Martinez'in de sakatlıkları devam ediyor.

Fransa Milli Takımı'nda 30 karşılaşmada görev alan Martial, United formasıyla bu sezon 21 lig maçında 6 gole imza attı.


Anthony Martial manchester united Manchester City FA Cup

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