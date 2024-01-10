Geliş saati belli oldu: Fenerbahçe, Bonucci transferinde mutlu sona yakın!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Leonardo Bonucci'nin bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 13:52
Geliş saati belli oldu: Fenerbahçe, Bonucci transferinde mutlu sona yakın!
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Fenerbahçe yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul'a geliyor.

NTV Spor'un haberine göre, deneyimli futbolcuyu taşıyan uçağın bu akşam 18.30-19.00 aralığında İstanbul'da olması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Bonucci ile 6 aylık anlaşma sağlamıştı.

Bonucci geçtiğimiz yaz Juventus ile yollarını ayırmış ve Alman takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.


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