Geliş saati belli oldu: Fenerbahçe, Bonucci transferinde mutlu sona yakın!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 13:52

Güncelleme: 10.01.2024 - 14:05

Fenerbahçe yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul'a geliyor.

NTV Spor'un haberine göre, deneyimli futbolcuyu taşıyan uçağın bu akşam 18.30-19.00 aralığında İstanbul'da olması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Bonucci ile 6 aylık anlaşma sağlamıştı.

Bonucci geçtiğimiz yaz Juventus ile yollarını ayırmış ve Alman takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.