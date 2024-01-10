Geliş saati belli oldu: Fenerbahçe, Bonucci transferinde mutlu sona yakın!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Leonardo Bonucci'nin bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.
Fenerbahçe yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul'a geliyor.
NTV Spor'un haberine göre, deneyimli futbolcuyu taşıyan uçağın bu akşam 18.30-19.00 aralığında İstanbul'da olması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, Bonucci ile 6 aylık anlaşma sağlamıştı.
Bonucci geçtiğimiz yaz Juventus ile yollarını ayırmış ve Alman takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.
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