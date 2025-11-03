Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Merih Demiral'dan transfer açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Merih Demiral'dan transfer açıklaması!

3.11.2025 12:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Merih Demiral'dan transfer açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral geleceğine dair açıklamada bulundu. Demiral, "Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan ve gidişattan memnunum" dedi.

2023'te Al-Ahli'nin yolunu tutan Merih Demiral'ın Suudi Arabistan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Portekiz ve İtalyan takımlarının yanı sıra Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen milli futbolcu, geleceğine dair A Bola'ya açıklamalarda bulundu. 

Merih Demiral şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan ve gidişattan memnunum. Transfer döneminde bize söylenen her şey yavaş yavaş meyvesini veriyor. Dediğim gibi, burada mutluyum ve gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz."

Merih Demiral, Al-Ahli formasıyla 78 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Merih'in piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Merih Demiral #Al Ahli SC

İlgili Haberler

Merih Demiral:
Merih Demiral: "Milli takımda sorun yok!" A Milli Takım'da Merih Demiral, Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Merih Demiral'dan transfer kararı!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Merih Demiral'dan transfer kararı! Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli'nin formasını giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın kulübünde kalmak istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sona eriyor... Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sona eriyor... Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral ile ilgilendiği ve milli futbolcunun da transferde önceliği sarı lacivertli ekibe verdiği iddia edildi.