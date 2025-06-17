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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Merih Demiral'dan transfer kararı!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Merih Demiral'dan transfer kararı!

17.06.2025 15:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Merih Demiral'dan transfer kararı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli'nin formasını giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın kulübünde kalmak istediği iddia edildi.

Al Ahli forması giyen Merih Demiral, kariyerine Suudi Arabistan ekibinde devam etmek istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Atletico Madrid, milli yıldıza ilgi gösterdi. iki kulübün, Merih Demiral'ın şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

MERİH'TEN TRANSFER KARARI

Merih Demiral, bu ilgiye rağmen Al Ahli'de devam etmeyi planlıyor.


44 MAÇTA FORMA GİYDİ

Al Ahli'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Merih Demiral, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki milli futbolcunun Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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