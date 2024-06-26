Fenerbahçe ile anılıyordu: Moise Kean transferinde sürpriz gelişme!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile adı anılan Moise Kean'in İtalyan temsilcisi Fiorentina'ya transfer olmayı kabul ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:25
Fenerbahçe ile anılıyordu: Moise Kean transferinde sürpriz gelişme!
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği İtalyan forvet Moise Kean, için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fiorentina, Juventus'ta forma giyen yıldız forvet için girişimlerini sıklaştırdı.

Haberde, Moise Kean'in Fiorentina'ya katılmaya sıcak baktığı ve Fiorentina'nın da İtalyan yıldızı en büyük transfer hedefi olarak belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 20 maçta skor katkısı yapamadı.


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