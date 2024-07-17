Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Sevilla'dan Youssef En-Nesyri açıklaması!

İspanyol kulüp Sevilla'nın sportif direktörü Victor Orta, basın mensuplarına konuştu. Adı Fenerbahçe ile de anılan Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri hakkında açıklama yapan Orta, transfer teklifi almadıklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:58
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Sevilla'dan Youssef En-Nesyri açıklaması!
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Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri için transfer açıklamasında bulundu.

Orta, Faslı futbolcuları için İtalya ekibi Roma'dan bir teklif almadıklarını söyledi. Victor Orta, "Roma'dan En-Nesyri için gelen resmi bir teklif yok. Roma'dan gelen hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Youssef En-Nesyri'nin adı Fenerbahçe ve Roma ile birlikte Suudi Arabistan'dan Al-Qadsiah ile anılmıştı.

Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.


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