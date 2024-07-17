Mourinho ısrar etmişti: Fenerbahçe'nin Saint-Maximin'i transfer etme nedeni belli oldu!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:08

Güncelleme: 17.07.2024 - 14:08

Son günlerde anlaştığı oyuncuları tek tek İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun ısrarla istediği Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı.

Al Ahli’de forma giyen yıldız futbolcu için tüm şartlarını zorlayan ve engelleri ortadan kaldıran yönetim önemli bir ismi daha kadrosuna katmış oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Allan Saint-Maximin, sağlık kontrollerinin ardından Çubuklu formayı giymeye hazır. Mourinho'nun bu transferi istemesinin en önemli nedeni ise Fransız yıldızın hızlı futbol oynaması oldu.

BU ZAMANA KADAR 60 MİLYON EURO ÖDENDİ

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun da bu transferin olumlu sonuçlanmasının ardından çok mutlu olduğu bildirildi. Özellikle Monaco’da gösterdiği başarılı performansın ardından önce Nice ardından Premier Lig ekibi Newcastle United’a son olarak da Suudi Arabistan kulübü Al Ahli’ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcuya bugüne kadar toplamda 60 milyon Euro bonservis ödendi. Allan Saint-Maximin geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıkıp 4 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.