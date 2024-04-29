Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Simon Kjaer'den Milan kararı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan forması giyen Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer'in menajeri, yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Milan forması giyen Simon Kjaer, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Danimarkalı savunma oyuncusunun menajeri Mikkel Beck, oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacak" ifadelerini kullandı.
KJAER İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI
Bu gelişmenin ardından 35 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, devre arasında Kjaer ile ilgilendiği ve sezon sonunda boşa çıkmasının ardından eski oyuncusu için yeniden hamlede bulunabileceği öne sürüldü.
"FENERBAHÇE'NİN HAYALİ VAR"
Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var" sözlerini sarf etmişti.
Milan'da bu sezon 24 maçta süre bulan Kjaer, 1 asist yaptı.
88 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında oynayan Simon Kjaer, sarı-lacivertli forma altında 88 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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