eSüper Kupa'nın ilk sahibi Fenerbahçe oldu!

Fenerbahçe, tarihte ilk kez düzenlenen eSüper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 13:38
eSüper Kupa'nın ilk sahibi Fenerbahçe oldu!
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Türk Telekom eSüper Lig'inden ilk altı takım ve GAMEON eTürkiye Kupası finalinde yer alan ekiplerin katıldığı Türk Telekom eSüper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı.

Bu kapsamda Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklığıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'i hayata geçirildi. Türk Telekom, ayrıca yıl ilk defa düzenlenen eSüper Kupa'nın da isim sponsorluğunu ve yayıncılığını üstlendi.

İLK KUPANIN SAHİBİ FENERBAHÇE OLDU

Türk Telekom eSüper Kupa play-off aşamasının ardından yarı finale Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü yükseldi. Yapılan müsabakaların ardından Fenerbahçe ile Galatasaray finalde mücadele hakkı elde etti.

Fenerbahçe-Galatasaray final karşılaşmasında Galatasaray'ın galibiyeti sonrası reset final oynandı ve 6-2'lik skorla kazanan Fenerbahçe, Türk Telekom eSüper Kupa'nın sahibi oldu.

İlk defa gerçekleştirilen Türk Telekom eSüper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe, Türkiye'yi eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda temsil etme hakkı kazandı.


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