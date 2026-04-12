Vedat Muriç tarihe geçti: Real Mallorca evinde rahat kazandı!

12.04.2026 20:09:00
Cumhuriyet Spor
Real Mallorca, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında kendi evinde ağırladığı Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Mallorca ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-0'lık skorla kazandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 36. ve 40. dakikalarda Vedat Muriç, 65. dakikada Jan Virgili kaydetti.

MURİÇ MALLORCA TARİHİNE GEÇTİ

Vedat Muriç, Samuel Eto'o'yu geride bırakarak 55 golle Mallorca tarihinin La Liga'da en çok gol atan oyuncusu oldu.

Kosovalı golcü, La Liga'da attığı 21 golle Kylian Mbappe'nin 1 gol arkasından krallık listesinde 2. sırada yer aldı.

MALLORCA KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI

Son 4 haftada 3. galibiyetini elde eden Mallorca, puanını 34'e yükselterek küme düşme hattının 2 puan üstüne çıktı. Vallecano ise 35 puanda kaldı.

Mallorca, gelecek hafta Valencia'yı ağırlayacak. Vallecano ise sahasında Espanyol'u konuk edecek.

Ayşe Aslan'dan Brezilya'da Türkiye rekoru! Milli atlet Ayşe Aslan, Brezilya'da düzenlenen Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı.
Göztepe - Kasımpaşa maçında 6 gol var kazanan yok! Göztepe, Süper Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır açıklaması: 'Size ne zararı var?' Trabzonspor'un eski kalecisi ve teknik direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili taraftarların Galatasaraylı file bekçisi Uğurcan Çakır'a tepki göstermesi hakkında görüşlerini aktardı.