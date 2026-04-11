'Mallorca yönetimi gitmeme izin vermedi' demişti... Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!

11.04.2026 12:45:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk takviyeyi hücum hattına yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi ile imzaya yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası geliyor. Sarı-lacivertlilerin forvet hattına yapacağı ilk takviyelerden birinin Mallorca forması giyen Vedat Muriqi olacağı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe'de forma giymeye çok sıcak bakıyor. Mallorca'da top koşturan Kosovalı yıldızın transferinin 5-6 milyon Euro civarında bir rakama bitirilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Muriqi önceki gün yaptığı açıklamada ara transfer döneminde Fenerbahçe ile olan teması açıklamıştı. 31 yaşındaki futbolcu, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

Muriqi bu sezon İspanyol ekibinin formasıyla 29 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 19 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Muriqi, 2019'da transfer olduğu Fenerbahçe'den 2020'de ayrılmıştı. Lazio, Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 21 milyon Euro bonservis ödemişti.

