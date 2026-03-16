Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Yeni takımı belli oluyor!

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle de anılan Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu Rocco Reitz'ın, Leipzig ile anlaştığı öne sürüldü.

Sky Sport'un haberine göre; Reitz, sezon sonunda yeni takımı Leipzig'e katılacak.

20+3 MİLYON EURO

Bu transfer için Mönchengladbach'a 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ve yaklaşık 3 milyon Euro'luk bonus maddesinin bulunduğu belirtildi.

23 yaşındaki oyuncunun, Leipzig ile 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Haber detayında, transferin 24 saat için resmen açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

27 MAÇTA 2 ASİST

Rocco Reitz bu sezon Mönchengladbach'ta 27 maça çıktı ve 2 asist yaptı.