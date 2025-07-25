İtalyan basınından dikkat çeken Victor Osimhen yorumu: 'En güzel yıllarını Galatasaray'a adadı'

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin Avrupa'daki yankıları devam ediyor.

İtalya Goal'den çarpıcı Osimhen yorumu geldi. Haberde, "Bir süre önce Haaland ile kıyaslanan Victor, Galatasaray'ı seçti. Talepleri İngiltere'de fazla bulundu, Arabistan'ı da kendisi reddetti. Şüphesiz aşk var; en güzel yıllarını Galatasaray'a adadı" ifadeleri yer aldı.

Önceki sezon transferin son gününde kiralık gelen ve gol rekorları kıran Victor Osimhen'in tapusuyla Galatasaray'a katılacak olması Avrupa basınında her gün haberlere konu oluyor. Napoli kulübüne 40 milyon Euro'yu peşin, 35 milyon Euro'yu da 2026'ya kadar taksitle ödeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, sonraki satışın karından pay ve 5 milyon Euro da bonus verecek. Ünlü futbol sitesi Goal'in İtalyan mecrasında; Sane, Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray hakkında dikkat çeken bir analiz haberi yapıldı.

DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN

Haberin ayrıntılarında şu ifadeler kullanıldı:

"Victor Osimhen, dünyanın en iyi 9 numaralarından biri. En iyi yıllarını Galatasaray'a adamaya nasıl karar verdi? Haaland ile aynı seviyede görülen bir forvetti. Napoli onun için 80 milyon Euro'yu aşan bir maliyet karşıladı. Diego Armando Maradona'dan sonra şampiyonluğun kazanılmasında en büyük figürlerden biri oldu. Başkan Laurentiis, Real Madrid, PSG ya da bir Premier Lig takımına gideceğini söylemişti. Ancak piyasada 9 numaralara karşı olan ilgi giderek düştü. 200 milyon Euro'luk paket tekliflere rağmen Arabistan'a satmadılar."

BU DAHA BAŞLANGIÇ

"Sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralandı. Bir kez daha kendisini kanıtladı ve büyük sevgi gördü. Sonra İngiltere'de beklediği maaşı bulamadı. Teklifleri reddetti. Arabistan'ı geri çevirdi çünkü daha yapacağı çok şey var. Türk kulübünün onun için bu kadar istekli olması çok etkiledi. Şüphesiz aşk var. Victor Osimhen aşık oldu. 26 yaşında, en güzel yıllarını Galatasaray'a adamayı seçti. Bazen tatlı bazen kötü çocuk olarak görülse de cana yakın, mütevazı ve çalışkan biri olarak tanımlandı. Hedefleri büyük olan Galatasaray, belli ki daha fazla önemli transferler yapacak."