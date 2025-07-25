Victor Osimhen transferinde yeni gelişme: İşte Galatasaray'ın takıldığı engel!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Victor Osimhen ile de el sıkışmıştı. Sarı-kırmızılıların transferi resmen sonuçlandıramamasının nedeninin evrak işlerinin uzaması olduğu iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan Galatasaray, Napoli'nin banka teminatı isteğini yerine getirecek.

40 milyon Euro peşinatı hazırlamaya başlayan sarı-kırmızılıların, resmi evrak işlerinin uzaması nedeniyle henüz Osimhen'e imza attıramadığı ifade edildi.

Galatasaray'ın transferi 48 saat içinde resmen bitirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ödemesi için kalan 35 milyon Euro'yu ise yine banka teminatlı 2 taksitle ödeyecek.