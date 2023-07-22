Adı Galatasaray ile anılan Kerem Demirbay'ın talipleri artıyor
Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'a İtalyan kulüplerinin ilgisi artmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncuya Fiorentina'dan sonra Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.
Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Kerem Demirbay için İtalya'dan bir iddia daha geldi.
Daha önce Fiorentina'nın transferiyle ilgilendiği yıldız futbolcu, Lazio'nun da transfer listesine eklendi.
5 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
Takımın önemli isimlerinden Sergej Milinkovic-Savic'in Al-Hilal'e transfer olmasının ardından Lazio, Kerem Demirbay ile bu boşluğu doldurmak istiyor.
Leverkusen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem için kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
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