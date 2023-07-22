Adı Galatasaray ile anılan Kerem Demirbay'ın talipleri artıyor

Yayınlanma: 22.07.2023 - 17:07

Güncelleme: 22.07.2023 - 17:07

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Kerem Demirbay için İtalya'dan bir iddia daha geldi.

Daha önce Fiorentina'nın transferiyle ilgilendiği yıldız futbolcu, Lazio'nun da transfer listesine eklendi.

5 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Takımın önemli isimlerinden Sergej Milinkovic-Savic'in Al-Hilal'e transfer olmasının ardından Lazio, Kerem Demirbay ile bu boşluğu doldurmak istiyor.

Leverkusen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem için kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.