Adı Galatasaray ile anılan Sergio Ramos, eski kulübüne geri döndü
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, adı transferde Galatasaray ile anılan İspanyol savunmacı Sergio Ramos'u renklerine bağladığını açıkladı.
Uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla'ya 18 yıl sonra geri döndü.
Sevilla ile sözleşme imzalayan Ramos, "Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Antonio Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim" dedi.
1 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir maaşa sahip olacak.
Kariyeri boyunca 778 resmi kulüp maçına çıkan Sergio Ramos, bu maçlarda 110 gol 41 asisti bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- İlkin Aydın'ın TRT muhabirine yanıtı gündem oldu
- Gericiler de tek ses oldu!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- Guidetti'den Vargas'a övgü!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Korkunç kazanın ardından ilk kez görüntülendi!