Adı Galatasaray ile anılan Sergio Ramos, eski kulübüne geri döndü

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, adı transferde Galatasaray ile anılan İspanyol savunmacı Sergio Ramos'u renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 18:44
Adı Galatasaray ile anılan Sergio Ramos, eski kulübüne geri döndü
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Uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla'ya 18 yıl sonra geri döndü.

Sevilla ile sözleşme imzalayan Ramos, "Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Antonio Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim" dedi.

1 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir maaşa sahip olacak.

Kariyeri boyunca 778 resmi kulüp maçına çıkan Sergio Ramos, bu maçlarda 110 gol 41 asisti bulunuyor.


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