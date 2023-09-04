Galatasaray, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı
Galatasaray, eski futbolcusu ve teknik direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü. Nice mutlu yıllara İmparator." ifadeleri kullanıldı.
Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim’in doğum günü! ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2023
?? Nice mutlu yıllara İmparator @fatihterim! ???? pic.twitter.com/Ucv6FQqh3W
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- Ceylan Ertem’den Serdar Ortaç projesine sert sözler!
- Gericiler de tek ses oldu!
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Danışman krizine ilk açıklama!
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!