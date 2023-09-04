Galatasaray, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

Galatasaray, eski futbolcusu ve teknik direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:59
Galatasaray, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü. Nice mutlu yıllara İmparator." ifadeleri kullanıldı.

 


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