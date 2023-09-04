Sergio Ramos eski kulübüne imzayı atıyor... İşte Galatasaray'dan aldığı teklif!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:43

Güncelleme: 04.09.2023 - 14:43

Uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardı.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir maaşa sahip olacak.

GALATASARAY VE SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFLERİ

Haberde; Türkiye'den Galatasaray'ın Ramos'a yıllık brüt 11 milyon Euro maaş teklif ettiği, Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın da 37 yaşındaki oyuncuya yine brüt olarak yıllık 20 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. İki takımın da yüksek maaşlı teklifine rağmen Ramos'un eski kulübü Sevilla'ya dönme kararı aldığı yazıldı.

"DOĞRU ZAMANDA GELDİM"

Sevilla ile sözleşme imzalamak için şehre iniş yapan yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim" dedi.

Kariyeri boyunca 778 resmi kulüp maçına çıkan Sergio Ramos, bu maçlarda 110 gol 41 asisti bulunuyor.