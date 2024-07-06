Oy çokluğuyla kabul edildi: Galatasaray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!

Yayınlanma: 06.07.2024 - 18:41

Güncelleme: 06.07.2024 - 18:43

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda yetki verildi.

Galatasaray Adası’nın yeni imar planına göre restore edilmesi konusunda da Dursun Özbek ve yönetimine oy çokluğuyla yetki verildi. Ada, Ekim 2024 itibariyle restorasyona girecek.