Galatasaray'da Florya için yetki günü
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Florya projesinin genişletilmesi adına üyelerden yetki isteyecek.
Galatasaray Kulübü, bugün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda buluşuyor.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya'nın satış kapsamının genişletilmesi için üyelerden yetki isteyecek.
Ancak bu yeni yetkinin verilmesi çok kolay görünmüyor çünkü üyeler son dönemde yaşanan birçok gelişmeden rahatsız. Eğer oylamadan olumsuz bir sonuç çıkarsa, Özbek'in radikal kararlar alabileceği belirtiliyor.
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