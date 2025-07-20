Adı Galatasaray ile anılıyordu: Alman ekipten Ahmetcan Kaplan için resmi teklif!

Almanya Bundesliga temsilcisi FC Köln, milli stoper Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Köln, Ajax'a resmi teklifini iletti.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Trabzonspor altyapısından yetişip 2022 yılında Ajax'a transfer olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Hollanda'da geçirdiği sakatlık sürecinin ardından yeniden forma şansı bulmaya başlamıştı.

Galatasaray'ın yakından takip ettiği Ahmetcan, hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan birçok kulübün radarında.

FC Köln'ün teklifine Ajax'tan nasıl bir yanıt geleceği merak konusu olurken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.