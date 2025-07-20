Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da Yusuf Demir transferi iptal: Nedeni belli oldu!

Galatasaray'da Yusuf Demir transferi iptal: Nedeni belli oldu!

20.07.2025 15:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da Yusuf Demir transferi iptal: Nedeni belli oldu!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) Elche'nin Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'in transferinden vazgeçtiği aktarıldı.

İspanya La Liga'ya yeni yükselen Elche, Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir'in transferinden vazgeçti.

Kicker'in haberine göre Galatasaray'daki maaşı nedeniyle transferin mümkün olmadığı belirtildi.

İspanyol ekibi, Galatasaray'dan yıllık 1.6 milyon Euro maaş kazanan Yusuf'a 900 bin Euro önerdi. Galatasaray maaşın tamamının karşılanmasında ısrarcı olunca transfer suya düştü. 

13 MAÇTA FORMA GİYDİ

22 yaşındaki genç oyuncu, 3 yıldır Galatasaray'da beklenen performansı gösteremedi ve Süper Lig'de yalnızca 13 maçta forma şansı bulabildi.

Elche'nin, 2021 sonbaharında Barcelona'da La Liga deneyimi kazanan Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.

İlgili Konular: #galatasaray #Elche #Yusuf Demir

İlgili Haberler

Galatasaray'da Divan Kurulu tarihi değişti
Galatasaray'da Divan Kurulu tarihi değişti Galatasaray'da olağan Divan Kurulu'nun kulüp gündemindeki önemli gelişmeler nedeniyle ileri tarihe alındığı açıklandı.
Galatasaray'dan stoper operasyonu: 3 isim öne çıktı!
Galatasaray'dan stoper operasyonu: 3 isim öne çıktı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Manchester City forması giyen İsviçreli oyuncu Manuel Akanji ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray'da Ederson gelişmesi: Brezilyalı kaleci ile anlaşma tamam!
Galatasaray'da Ederson gelişmesi: Brezilyalı kaleci ile anlaşma tamam! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Manchester City forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.