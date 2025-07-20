Galatasaray'da Yusuf Demir transferi iptal: Nedeni belli oldu!

İspanya La Liga'ya yeni yükselen Elche, Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir'in transferinden vazgeçti.
Kicker'in haberine göre Galatasaray'daki maaşı nedeniyle transferin mümkün olmadığı belirtildi.
İspanyol ekibi, Galatasaray'dan yıllık 1.6 milyon Euro maaş kazanan Yusuf'a 900 bin Euro önerdi. Galatasaray maaşın tamamının karşılanmasında ısrarcı olunca transfer suya düştü.
13 MAÇTA FORMA GİYDİ
22 yaşındaki genç oyuncu, 3 yıldır Galatasaray'da beklenen performansı gösteremedi ve Süper Lig'de yalnızca 13 maçta forma şansı bulabildi.
Elche'nin, 2021 sonbaharında Barcelona'da La Liga deneyimi kazanan Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.