Adı Galatasaray ile anılıyordu: Bernardo Silva kararını açıkladı!

Manchester City'de Bernardo Silva, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Wydad ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Adı son zamanlarda Galatasaray ile anılan futbolcu geleceğiyle ilgili kararını duyurdu.





"BU SEZON KESİNLİKLE..."

Manchester City ile 1 yıl daha mukavelesi olan Bernardo Silva yaptığı açıklamada İngiliz ekibi ile olan sözleşmesini tamamlayacağını belirtti.

30 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "1 yıl daha sözleşmem var, bu yüzden önümüzdeki sezon ayrılabilirim. Bu sezon kesinlikle Manchester City'de kalacağım" dedi.

Ayrıca Bernardo Silva'nın FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City'nin kaptanlığını üstleneceği belirtildi.