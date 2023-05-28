Arsenal gözünü Galatasaraylı Sacha Boey'e dikti!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:08

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:28

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in radarına girdi.

Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunu kaçırdıktan sonra defans hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

İLK TERCİH HALİNE GELDİ

NTV Spor'un The Telegraph'a dayandırdığı habere göre, Sezon başında defansın sağını Ben White ve Takehiro Tomiyasu'ya teslim eden ancak Tomiyasu'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ bek pozisyonunda alternatif arayışlarına giren Mikel Arteta'nın ilk tercihi Sacha Boey oldu.

Boey'nin Premier Lig'e transfer olma ihtimaline sıcak baktığı ifade edilirken, Galatasaray'ın 20 milyon sterlinlik bir bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı. 22 yaşındaki futbolcunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.