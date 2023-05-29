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Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:53
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray, Ankaragücü maçına tam kadro ile çıkacak. 

Bu doğrultuda cezalı olan Nicolo Zaniolo da kadroda yer aldı. 

Sarı kırmızı kulüp, Ankara temsilcisi karşısında sahadan galip ayrılması durumunda Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

İşte Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu:


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