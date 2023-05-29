Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray, Ankaragücü maçına tam kadro ile çıkacak.
Bu doğrultuda cezalı olan Nicolo Zaniolo da kadroda yer aldı.
Sarı kırmızı kulüp, Ankara temsilcisi karşısında sahadan galip ayrılması durumunda Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.
İşte Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu:
En Çok Okunan Haberler
-
- Emine Erdoğan-Rıdvan Dilmen diyaloğu gündem oldu
- İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
- Ünlü ekonomist faturanın 'adresini' yazdı
- Sopayla kaybettirilen seçim
- Yeni bakanlar kimler olacak? Gözler yeni kabinede...
- İşte ilk seçim sonuçları
- Her şey değişecek derken...
- Ağıralioğlu'ndan seçim sonrası paylaşımı
- Boş veeer
- Yandaş yazardan 'seçim' itirafı